Росію втягують ще й у війну на Балканах

Лідер самопроголошеної республіки Косово Хашим Тачі підписав закон про створення армії територіального утворення. Це сталося на наступний день після його зустрічі з послами «західної п’ятірки»: США, Великобританії, Німеччини, Італії і Франції.

«Через 10 років після оголошення незалежності і 20 років після звільнення ми створюємо свою армію, на основі якої будемо відстоювати свою честь, безпека і добробут», — написав Тачі на своїй сторінці в Фейсбук.

Пафос політика зашкалює: «В останні десятиліття нам вдалося скасувати століття гноблення і довести безпечне майбутнє європейського Косово. Але все це стало можливим тільки завдяки жертві багатьох поколінь, які завжди були керівництвом для нас».

Не інакше, справа йде до війни.

Очікується, що в армії Косово буде 5 тисяч військовослужбовців. На їх навчання, озброєння та оснащення в найближчі три роки буде витрачено 300 млн євро. Заради пом’якшення ситуації, було оголошено, що косовари готові прийняти в армію етнічних сербів, але не більше 5%.

Два тижні тому, коли рішення про створення армії Косово було вже прийнято, але закон ще не був підписаний, радник сербського президента Олександра Вучича Нікола Селакович заявив, що Сербії слід послати в Косово війська. Раніше Вучич вже наводив армію Сербії в бойову готовність.

Таким чином, у світі назріває ще один серйозний військовий конфлікт. І знову по лінії Захід — Росія. Адже незважаючи на європейські прагнення Сербії і її відмова визнати російським Крим, цю країну в світі як і раніше розглядають як одного з найбільш вірних союзників Москви.

Також думають і самі серби. Особливо ті, хто живе на півночі Косово. Дізнавшись, що в січні 2019 року відбудеться візит Володимира Путіна в Белград, вони попросили президента про зустріч для того, щоб прояснити позицію Росії щодо Косово і Метохії (сербська назва невизнаної республіки).

Надію косовським сербам дав Сергій Лавров. У листопаді інтерв’ю «Сербському телеграфу» він порівняв ситуацію на Балканах з Україною: «Від країн регіону наполегливо вимагають зробити вибір: чи з Москвою, чи з Вашингтоном і Брюсселем». Всі дуже серйозно.

Глобальний геополітичний конфлікт продовжує розкручуватися. Ось тільки Росія, здається, всіма силами намагається від нього ухилитися. Причому, відмовляється від використання навіть політичних методів. Адже, сам факт зустрічі Путіна з косовськими сербами міг би «охолодити» Приштину.

— У 2008 році Косово проголосила незалежність, — нагадала керівник Центру з вивчення сучасного балканського кризи Інституту слов’янознавства РАН, д. і. н. Олена Гуськова. — Це проект Сполучених Штатів. Саме Вашингтон дуже зацікавлений в косовської незалежності, так як в регіоні знаходиться величезна американська військова база і щоб її не орендувати, а завжди перебувати на цій землі, американці і почали цю роботу.

Але так, як обіцяли американці все відразу визнають незалежність Косово, не вийшло. Причому цього не зробили частина серйозних європейських країн, в Радбезі ООН проти цього були і Росія і Китай. Тому проект створення самостійної республіки довелося відкласти.

І ось вже десять років Косово бореться за те, щоб і Радбез, і Генасамблея ООН проголосували за незалежність. Косовські албанці розраховують у цій справі як на США і Європу, так і на свої власні кроки. Вони постійно нагадують Європі та Сербії про цьому питанні.

Однак самі вони мало що можуть. Дипломатичних можливостей у них немає, досвіду теж. Все, що вони можуть використовувати насильницькі методи. Це і арешти політичних діячів Сербії, коли вони в’їжджають у Косово, і демонстрація сили — вбивали сербських політиків в Косово, підняли мита. Тобто постійно йдуть на конфлікт з Белградом, бажаючи використати цей конфлікт у своїх інтересах.

Створення армії варто в цьому ж ряду. Така армія не передбачалося жодним документом ООН, ні резолюцією 1244. Цей крок повинен був показати світу, що Косово самостійна держава. Все це, звичайно, схвилювало сербів в Косово і Метохії, так і в Белграді.

«СП»: — Не дарма Вучич наводив армію Сербії в бойову готовність…

— У такій ситуації міжнародні організації, здавалося б, повинні потурбуватися і вказати Косово на неприпустимість таких дій. Проте європейські лідери намагаються тиснути на сербів, щоб вони ні в якому разі не використали армію для захисту сербської етнічної меншини в Косово.

Конфлікт можливий, якщо новостворена армія Косово почне витісняти сербів з півночі республіки — між містом Косовська-Митровицей і кордоном з Сербією. Це цілком можливо, інакше, навіщо створювати цю армію. Саме з цієї причини припинилися переговори між Белградом і Пріштіною, які йдуть з початку цього століття.

«СП»: — Проміжним етапом був «брюссельський договір» 2016 року…

— Він встановив кордони між Сербією і Косово і дав величезні повноваження Пріштіні: прикордонні переходи, митні печатки, мита і т. п. Косоварам було дано все, окрім визнання незалежності. Серби пішли на великі поступки, а албанці не виконали нічого, що стосується безпеки сербів.

Тепер ситуація може розвиватися непередбачувано з боку косовських албанців і передбачувано з боку Сербії, так як Белград знаходиться під величезним тиском з боку Європи.

«СП»: — Що ж Росія — не зробить хоча б політичну підтримку?

— Позиція Москви така: це ваша територія, кажуть наші дипломати Белграду, і ви можете цю територію дарувати, продавати, про неї домовлятися, йти на поступки або навпаки, самим вимагати поступки. Ми вас в будь-якому випадку підтримаємо. Навіть якщо ви віддасте Косово. Росія не може займати іншу позицію, ніж Белград. Якщо питання постане в Радбезі ООН, то Белград і Москва будуть узгоджувати позицію.

«СП»: — Але якою у цій ситуації косовським сербам? Не дарма їх звернення до Путіна нагадує крик відчаю…

— Їм, безумовно, дуже важко. Вони не знають, що їм робити. Всі документи, включаючи паспорта, оформляються в Пріштіні — Белград не втручається у ці процеси. А тепер ще й армія загрожує їхньому життю. До речі, вони не вперше звертаються в Путіну за захистом. Але, напевно, було б правильно, щоб спочатку їх захистив Белград. Не впевнена, що зустріч Путіна з косовськими сербами відбудеться. Їх спочатку повинен прийняти Вучич.

Доцент кафедри теорії та історії міжнародних відносин Спбду Євген Колосков вважає, що Москва не має чіткої стратегічної лінії в Європі і діє ситуативно.

— Багато чого буде залежати від того, яка буде реакція Москви на пропозицію косовських сербів про зустріч з Путіним. Якщо воно буде проігноровано, то все обмежиться стандартними запевненнями в підтримку Сербії та її суверенітету і засудженням влади Косово і Заходу.

Якщо ж косовським сербам буде виражена якась підтримка, тим більше, якщо Путін з ними зустрінеться, то це стане приводом для звинувачень Росії втручання в балканські справи і приводом для загострення ситуації з боку Заходу. Діалог Пріштіни і Белгарада може бути остаточно зірвано.

«СП»: — чи Не буде відмова від явної підтримки сербів визнанням того факту, що географічні та політичні зміни стали незворотними?

— Будь-яка суверенна держава прагне створити національну армію. Прагнення косоварів тут очевидно і перешкоджати цьому дивно. Але це все вірно, якщо говорити про абстрактне державі. Косово є дуже складним прецедентом в міжнародному праві.

Сам факт брюссельських угод 2016 року і переговорів про вступ Сербії до Євросоюзу деякими спостерігачами розглядається як визнання Косова з боку Белграда. Альтернативний погляд — необхідність повернутися до ситуації 1989 року, коли автономія Косово була урізана.

«СП»: — А може, офіційній Москві вигідний косовський прецедент як аргумент в суперечках в інших, більш значущих для Росії, регіонах світу. І тому вона не дуже-то поспішає рішуче підтримати Белград. Тим більше що є сумніви в реальності силового зміни ситуації з Косово…

— І справді, Путін та інші офіційні влади Росії не раз говорили про косовський прецедент у зв’язку з ситуацією навколо Абхазії і Південної Осетії. І здається, в зв’язку з Кримом теж.

Є точка зору, зокрема, болгарських, албанських та інших західних фахівців, що Росії вигідно посилатися на ситуацію в Косово. Але з моєї точки зору у Росії просто немає якоїсь довгострокової політичної стратегії на Балканах. Нагадаю, в новій концепції зовнішньої політики РФ Балкани навіть не згадуються.

Адже ми не визнаємо Косово лише тому, що так поступає Белград. Тобто це спроба потрафити сербам, так як це єдина країна, якій у силу політичних обставин вигідно налагоджувати відносини з Росією. Це стосується не тільки самої Сербії, але і Республіки Сербська в Боснії і Герцеговині.

На думку експерта Центру дослідження проблем безпеки РАН Костянтина Блохіна, розпалювання нового конфлікту на Балканах може бути «закладкою на майбутнє» з боку американських стратегів.

— Вашингтон зараз перебуває в стані деякої турбулентності. Північноатлантичний альянс то потрібен, то не потрібен. Допомогу союзникам потрібна, то ні. Війська з різних регіонів світу то виводимо, то не виводимо. При цьому американці зацікавлені в тому, щоб в перспективі тримати Європу під контролем. А для цього і потрібно створити там вогнища напруги, які автоматично зможе зняти тільки Америка.

Така ситуація склалася до цього на Україні, а тепер складається в Косово. При всій непорівнянності масштабів. Ці конфлікти без США ніхто вирішити не зможе. Якщо з часом американська зовнішня політика буде переосмислена, це дасть Вашингтону можливість посилити свій вплив на Європу. Для цього можна і норми ООН порушити і армію косоварам допомогти оснастити.