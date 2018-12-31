США залишають ЮНЕСКО

Що США втрачають.



У понеділок набирає чинності рішення США про вихід з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, про який було оголошено в жовтні 2017 року.

Від 31 грудня США припиняють своє повноправне членство в організації і стають державою у статусі спостерігача. Членські внески Сполучені Штати перестали платити ще у 2011 році.

Нагадаємо, США виходять з ЮНЕСКО не в перший раз: в 1984 році адміністрація Рональда Рейгана вже покидала цю організацію. У неї ж Штати повернулися в 2003 році. Причиною нинішнього виходу стали розбіжності з палестино-ізраїльському конфлікту.

Головне, що США втрачають, виходячи з організації – це можливість обиратися в Комітет всесвітньої спадщини, який займається розподілом фінансової допомоги і вирішує, які культурні і природні об’єкти будуть включені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.