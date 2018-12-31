Помер француз, який врятував понад 300 єврейських дітей

У часи Другої світової він придумував незвичайні способи врятувати дітей.



Герой французького руху опору Жорж Луанже, який під час Другої світової війни врятував більше трьохсот єврейських дітей, помер у Парижі у віці 108 років.

Жорж Луанже придумував дуже несподівані способи, як можна було рятувати єврейських дітей від загибелі і переправляти їх на територію нейтральної Швейцарії.

Він сам народився в єврейській родині в Страсбурзі. У 1940 році служив у французькій армії і потрапив до рук нацистів, однак зумів звільнитися з ув’язнення. Втекти з полону допомогли білі волосся і блакитні очі – його не прийняли за єврея і помістили в звичайного табору для військовополонених.

Один з методів порятунку дітей, вигаданий Жоржем Луанже, був пов’язаний з футболом.

Він знайшов футбольне поле прямо біля кордону зі Швейцарією і привозив туди дітей на тренування. Як він сам пізніше розповідав, поля були високі прикордонні огорожі, але там не завжди була охорона. Коли діти грали у футбол він кидав м’яч в сторону огорожі і просив їх збігати за ним. При цьому частина дітей він просив швидко переходити кордон і втекти до Швейцарії.

Інший метод порятунку дітей – переодягати їх в траурну одяг і відвозити на цвинтарі біля швейцарського кордону. По драбинці могильників діти перелазили через високу стіну кладовища і швидко опинялися на території Швейцарії.

В цілому вважається, що Жорж Луанже під час війни врятував як мінімум 350 дітей.