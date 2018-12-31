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Помер француз, який врятував понад 300 єврейських дітей

31.12.2018

Умер француз, спасший более 300 еврейских детейУ часи Другої світової він придумував незвичайні способи врятувати дітей.

Герой французького руху опору Жорж Луанже, який під час Другої світової війни врятував більше трьохсот єврейських дітей, помер у Парижі у віці 108 років.

Жорж Луанже придумував дуже несподівані способи, як можна було рятувати єврейських дітей від загибелі і переправляти їх на територію нейтральної Швейцарії.

Він сам народився в єврейській родині в Страсбурзі. У 1940 році служив у французькій армії і потрапив до рук нацистів, однак зумів звільнитися з ув’язнення. Втекти з полону допомогли білі волосся і блакитні очі – його не прийняли за єврея і помістили в звичайного табору для військовополонених.

Один з методів порятунку дітей, вигаданий Жоржем Луанже, був пов’язаний з футболом.

Він знайшов футбольне поле прямо біля кордону зі Швейцарією і привозив туди дітей на тренування. Як він сам пізніше розповідав, поля були високі прикордонні огорожі, але там не завжди була охорона. Коли діти грали у футбол він кидав м’яч в сторону огорожі і просив їх збігати за ним. При цьому частина дітей він просив швидко переходити кордон і втекти до Швейцарії.

Інший метод порятунку дітей – переодягати їх в траурну одяг і відвозити на цвинтарі біля швейцарського кордону. По драбинці могильників діти перелазили через високу стіну кладовища і швидко опинялися на території Швейцарії.

В цілому вважається, що Жорж Луанже під час війни врятував як мінімум 350 дітей.

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