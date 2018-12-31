Більшість американців хочуть імпічменту Трампа

У США близько 60% опитаних виборців вважають, що президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, він повинен бути відсторонений від посади або публічно засуджений.

Більшість опитаних респондентів вважають, що щодо Трампа повинні бути початі які-небудь дії, при цьому респонденти розділилися в думці, наскільки далеко повинні зайти правничої думки.

Так, 39% опитаних заявили, що Трампу необхідно оголосити імпічмент і зняти з посади.

20% респондентів заявили, що законодавці повинні проголосувати за публічне засудження дій президента. 41% респондентів заявив, що Конгрес не повинен вживати ніяких дій щодо Трампа.

49% відсотків опитаних виборців заявили, що вони підтримують спробу притягнути до відповідальності Трампа за можливе нарушениее правил фінансування передвиборчої кампанії, в той час як 51% впевнені, що це поверне США в 1998 рік, коли імпічмент був оголошений екс-президенту Біллу Клінтону.

В ході дослідження, яке проводилося з 24 по 26 грудня онлайн, були опитані 1473 зареєстрованих виборця.

Результати нового корелюються з проведеними в попередні місяці, відзначають в CAPS/Harris.

The Hill зазначає, що для початку процедури імпічменту президента потрібно 2/3 голосів у Сенаті. У новому складі Сенату республіканці будуть мати більшість — 53 члени, що робить такий розвиток подій малоймовірним.