Названо кількість журналістів, загиблих в світі в році, що минає

Найбільш небезпечною країною став Афганістан.



Протягом 2018 року під час виконання професійних обов’язків було вбито 94 журналіста і працівника ЗМІ. Це на 12 осіб більше, ніж у попередньому році. Про це в понеділок, 31 грудня, повідомляє DW із посиланням на Міжнародну федерацію журналістів (IFJ).

Наголошується, що нинішній рік привів до зміни діяла протягом трьох років тенденції на зменшення жертв серед журналістів.

Найнебезпечнішою країною для журналістів став Афганістан – там були вбиті 16 представників преси. 11 людей стали жертвами нападів у Мексиці, дев’ять – в Ємені, вісім – в Сирії. У Європі були вбиті чотири журналіста – у Франції, Болгарії, Туреччини та Словаччини. За словами представників федерації, число жертв наочно демонструє ситуацію з рівнем безпеки для журналістів у світі.

Всього за даними IFJ, з 1990 року в світі було вбито понад 2500 журналістів. Найнебезпечнішою країною є Ірак – там загинуло понад 300 журналістів.