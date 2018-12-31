У Франції ув’язнений втік з в’язниці по мотузяній драбині

Чоловік втік з найбільшої в’язниці.



Французька поліція веде пошуки злочинця, який скоїв у неділю втеча з в’язниці “Френ” (департамент Валь-де-Марн).

Укладений зміг перелізти через тюремну стіну за допомогою мотузяної драбини. Незважаючи на постріли наглядачів, злочинця не вдалося затримати. За словами співробітників пенітенціарної установи, втікач міг поранити руки об колючий дріт, якою обнесено в’язниця.

Про укладеному відомо, що він відбував покарання за крадіжку зі зломом. Раніше він безуспішно намагався втекти із залу суду. За ці злочини він був засуджений до трьох років позбавлення волі.

В’язниця “Френ” вважається однією з найбільших у Франції. При цьому, як відзначають експерти, вона належить до гірших пенітенціарних закладів країни. В’язниця переповнена на 200% (2 тис. ув’язнених на 1 тис. місць). На одного наглядача припадає не менше 100 ув’язнених.