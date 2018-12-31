“Живих не чекаємо”: медики зробили страшне заяву про вибух у Магнітогорську

Медики в Магнітогорську, де обрушився 31 грудня під’їзд житлового будинку, не думають, що до них надійде хтось живий.

“Критичний час надання допомоги закінчується, тому не думаємо, що ще хтось живий до нас надійде”, – зробив прогноз Щербаков.

У свою чергу, головний лікар дитячої лікарні Марина Шеметова розповіла, що життя дитини – хлопчика 2005 року народження, нічого не загрожує.

“Робляться всі необхідні медмероприятия. Він поміщений в реанімацію, але це виключно на всякий випадок. Його стан оцінюється як важкий, мама до нього допущена, він у свідомості, його життю нічого не загрожує”, – розповіла Шеметова.