В Анкарі затримали 60 військових: названа причина

Напередодні Нового року в країні пройшли затримання.

В Анкарі 31 грудня правоохоронці провели операцію, в ході якої затримали 60 військових за підозрою у зв’язках з ФЕТО. Про це повідомляє CNN Turk.

«В Анкарі в ході розслідування діяльності ФЕТО затримали 60 підозрюваних, у тому числі 4 полковників, 2 підполковників, 5 майоров, 7 капітанів, 8 старших лейтенантів, 3 лейтенантів, 31 військовослужбовця їх старшинсько-сержантського складу», – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всі затримані проходять службу в підрозділах ВПС Туреччини.

Як відомо, у листопаді на сході Туреччини затримали 44 військових Сухопутних військ за підозрою у зв’язках з організацією ФЕТО, яку пов’язують з ісламським проповідником Фетхуллахом Гюлен. Саме його Туреччина звинувачує в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.