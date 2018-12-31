У Британії збільшився урожай “чарівних грибів”

Гриби продовжують рости навіть в кінці грудня.



Зміна клімату відстрочило наступ перших заморознем у Великобританії, що призвели до того, що любителі психоделічних грибів можуть збирати їх навіть першого січня. Причиною такого явища стала незвично тепла осінь, навіть за мірками останніх років, повідомляє The Telegraph.

Із-за глобального потепління перший осінній мороз наступає на два тижні пізніше звичайного на південно-заході Англії і в південному Уельсі. Навіть це значно подовжує грибний сезон, але 2018 рік може бути безпрецедентним.

За словами професора Лінн Бодди, раніше було близько 33 днів осіннього плодоношення, але зараз їх понад 70, що дає тисячам людей, які щоосені полюють на “чарівні” і просто їстівні гриби по всій Великобританії, більше часу на видобуток. Зокрема, у грудні гриби ще збирали в Дартмурі і в Йоркширі на півдні Великобританії.

“Чарівні гриби, як правило, починають проростати у вересні, але в цьому році було так тепло, що вони не з’являлися до жовтня. Перший сильний мороз означає кінець сезону, який зазвичай припадає на кінець листопада, але в цьому році в Девоні, судячи за прогнозами, я буду збирати гриби в Новий рік”, – розповів журналістам один з любителів подібних грибів.

Доктор Патрік Хардінг, автор довідника про грибах Великобританії, говорить, що 2018 рік був дуже незвичайним для грибів роду Psilocybe завдяки довгому сухого літа.

Використання подібних грибів у Британії стало популярним у 70-х роках, коли вони стало законною альтернативою ЛСД, але в 2005 році їх заборонили. Однак у 2017-18 роках їх вживали більше 200 000 чоловік у Великобританії, що на третину більше, ніж у попередньому році. Згідно з Глобальним дослідженням наркотиків в 2017 році, психоделічні гриби є найбезпечнішим “рекреаційним” наркотиком.

Недавні дослідження показали, що “чарівні гриби мають терапевтичний ефект і можуть допомогти в лікуванні депресії. Тим не менш, це наркотик, а збір психоделічних грибів – злочин, який у Великобританії карається позбавленням волі на строк до семи років. Але цікаво, що якщо такі гриби ростуть на вашій землі, це не є порушенням.