Лукашенко оголосив союз з Росією відбувся

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що союз білоруського і російського народів відбувся. Про це він написав у новорічному привітанні, адресованому президенту Росії Володимиру Путіну. Текст розміщений на сайтепресс-служби Лукашенка.

«Воля білорусів та росіян до єднання, як і раніше, буде служити міцною основою для інтеграційного будівництва, багатопланового співробітництва і формування загальної новітньої історії», — вважає він.

Білоруський лідер висловив надію, що розвиток двосторонніх відносин у рамках Союзної держави продовжиться в наступному році, завдяки «подальшої копіткої роботи з дотримання національних інтересів двох країн».

29 грудня повідомлялося, що Лукашенко надіслав у подарунок Путіну чотири мішка елітної картоплі зі свого городу і сало. В той день лідери двох країн продовжили переговори, що почалися 25 грудня.

Переговори за участю президентів, а також членами урядів двох країн, були присвячені спірних питань. Зокрема, на них обговорювалися протиріччя Москви і Мінська з приводу проведеного в Росії податкового маневру в нафтовій сфері, який призведе до зростання цін на паливо для Білорусі, і цінами на російський газ. Сторони домовилися про створення робочої групи для підготовки пропозицій щодо інтеграції.