МИ ДОНАШИВАЕМ СРСР
Щоб не говорили про СРСР, але Росія досі його «доношує», немов черевики «прощай, молодість!».
Ми використовуємо все радянське: траси, залізні дороги, мости, вокзали, аеропорти, електростанції, заводи, пароплави.
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Ми живемо в радянських квартирах, їздимо на радянські дачі.
У нас радянські звички і смаки – салат «Олів’є» все ще єднає націю.
У нас радянські мізки – з ними нас і поховають на радянських кладовищах.
І пом’януть на радянських поминках з радянським меню.