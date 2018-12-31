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Ми донашиваем СРСР

31.12.2018

Мы донашиваем СССР

МИ ДОНАШИВАЕМ СРСР

Щоб не говорили про СРСР, але Росія досі його «доношує», немов черевики «прощай, молодість!».

Ми використовуємо все радянське: траси, залізні дороги, мости, вокзали, аеропорти, електростанції, заводи, пароплави.
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Ми живемо в радянських квартирах, їздимо на радянські дачі.

У нас радянські звички і смаки – салат «Олів’є» все ще єднає націю.

У нас радянські мізки – з ними нас і поховають на радянських кладовищах.

І пом’януть на радянських поминках з радянським меню.

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