На Філіппінах повідомили про 68 жертв шторму

Після землетрусу стався шторм.



Число загиблих в результаті шторму, що обрушився на Філіппіни, зросла до 68. Про це повідомляє AFP.

“П’ятдесят сім людей загинули в гірському районі Бікол до південно-схід від Маніли, а 11 осіб – на центральному острові Самар, в основному з-за зсувів і повеней”, – повідомили чиновники.

«Я боюся, що це (кількість загиблих) все ще буде рости, тому що є багато областей, які нам ще належить очистити», – сказав Клаудіо Юкот, керівник відділу цивільної оборони регіону Бікол.

Як повідомлялося, 29 грудня на Філіппінах стався землетрус, а після обрушився шторм “Усман” з проливними дощами, які викликали повені та зсуви.

Юкот сказав, що багато людей не змогли прийняти необхідні заходи обережності, тому що “Усман” був недостатньо сильний, щоб його можна було класифікувати як тайфун в урядовій системі штормового оповіщення.

«Люди були самовпевнені, тому що перебували у різдвяних відпустки і не були попереджені про тропічних циклонах», – сказав керівник цивільної оборони.

Хоча з тих пір Усман відійшов на захід від країни, багато постраждалі райони все ще відчувають сезонні дощі, що ускладнює рятувальні та відновлювальні роботи, додав він.

За даними Управління цивільної оборони, щонайменше 17 осіб все ще вважаються пропавшимс безвісти, і більше 40 000 були переміщені по всій країні з-за шторму.