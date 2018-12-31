Прокладки корупціонерів обліпили Фонд держмайна

Електронні майданчики, що здійснюють посередницькі функції на доступ до Єдиної бази звітів про оцінку майна, одномоментно підняли ціни на свої послуги і змінили схему отримання коштів з ринку.

Якщо раніше майданчики збирали по 510 гривень за одноразовий доступ до державної бази з оцінювачів та нотаріусів, то з 29 грудня наступний порядок. Наприклад, оператор “Реєстр оцінки” відтепер буде надавати послуги державним нотаріусам безкоштовно, приватні нотаріуси будуть платити 1,20 грн, а об’єкти оціночної діяльності будуть платити 1356 грн, коли оціночна вартість об’єкта оцінки становить більше 200 тис. грн, і 1152 грн, коли вартість об’єкта становить від 20 тис. до 200 тис. грн.

Вартість послуг цих майданчиків поки не обмежена ні одним нормативно-правовим актом ні однієї державної установи.

В обґрунтуванні змін оператори послалися на лист Нотаріальної палати від 27 грудня, в якому було зазначено, що існуюча двоступінчаста система розрахунків між електронними майданчиками та їх користувачами призводить до плутанини і маніпулювання свідомістю кінцевих споживачів послуг – звичайних продавців квартир, на яких в результаті нотаріуси та оцінювачі і перекладають оплату доступу до держреєстру.

Однак фактичні дії майданчиків не відповідають заявленим. Оскільки майже всі квартири України коштують дорожче 200 тис. грн, то фактично оцінювачі постійно будуть платити за вищим тарифом 1356 грн. Таким чином вартість послуг майданчиків зросла в 2,7 рази. Хоча при простому перекладі фінансової навантаження з нотаріусів на оцінювачів розмір платежу повинен був вирости тільки у 2 рази.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба запропонувала Фонду держмайна внести зміни в наказ від 17.05.2018 № 658 у частині визначення однозначних для розуміння положень щодо безоплатного отримання послуг авторизованих електронних майданчиків. При цьому ГРС вказала, що чотири авторизовані електронні майданчики “виконують функції е-mail – передачі інформації та документів від оцінювачів (без попередньої ідентифікації суб’єкта оціночної діяльності) безпосередньо в єдину базу звітів про оцінку”.

Підвищення цін на доступ до госбазе ФДМУ відбулося після того, як у листопаді Верховна Рада прийняла запропоновані нардепами від “Народного фронту” поправки до Податкового кодексу, згідно з якими монополія існуючих “прокладок” була закріплена нормою про те, що будь-який новий оператор для отримання офіційного дозволу на надання послуг з доступу до реєстру звітів повинен отримати узгодження також у всіх чотирьох існуючих операторів.

Одночасно з рішенням монополістів підняти ціни Фонд держмайна 27 грудня погодив і підписав технічне завдання на створення ще одного майданчика ТОВ “Проперті-АПП”. Фірма відразу подала відповідний пакет документів на погодження в Держспецзв’язку, яке має погодити технічне завдання і призначити експертну організацію для проведення державної експертизи у сфері ТЗІ та видачі атестата відповідності. Нова фірма може запропонувати надавати послуги доступу до реєстру звітів набагато дешевше існуючих монополістів.

Розслідування дій майданчиків веде Антимонопольний комітет. Госуполномоченная Антимонопольного комітету Агія Загребельская в листопаді повідомила про початок розгляду справи щодо майданчиків, що належать фірмам ПП “Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ”, ТОВ “Ві Ай Пі Департамент”, ТОВ “Акцепт Онлайн”, ТОВ “ПРО закупівлі”. Також вона повідомила, що половина цих фірм не відповідає на вимоги АМКУ.

Нагадаємо, поправки до Податкового Кодексу щодо впровадження приватних майданчиків в схему доступу до Єдиної бази звітів оцінок ФДМУ в 2017 році подав нардеп від БПП Максим Курячий. Вони були погоджені головою податкового комітету Ніною Южаниной (БПП).

У травні 2018 року Фонд держмайна і Держспецзв’язку випустили спільний наказ, яким дозволили запуск цієї системи з введенням посередницьких майданчиків між базою та її користувачами – оцінювачами та нотаріусами.

Роботою цих майданчиків ФДМУ займається заступник голови Фонду Євген Асташев. Раніше він був радником президента Асоціації підприємців і промисловців-постачальників товарів, робіт і послуг для державних потреб, яку заснував і очолює Володимир Доброскок, один з представників Тендерної палати, куратором якої називали нардепа Антона Яценка.