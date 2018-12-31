Франція посилить охорону в новорічну ніч

У країні проходять протести.



Франція розгорне понад 147 тисяч правоохоронців та працівників збройних сил для забезпечення порядку по всій країні в новорічну ніч.

У недільному заяві міністерство внутрішніх справ повідомило, що суворі заходи безпеки необхідні через високу ймовірність терористичної загрози і побоювання з приводу неоголошених протестів, повідомляє Associated Press.

Поліція Парижа заявляє, що утворює периметр безпеки на Єлисейських полях, де проходять щорічні світлові шоу та напередодні святкування Нового року.

Антиурядові “жовті жилети”, невдоволені політикою президента Еммануеля Макрона, планують вийти на Єлисейські поля.

Міністерство внутрішніх справ каже, що додаткові заходи безпеки по всій Франції будуть зосереджені в місцях, популярних серед громадськості, громадському транспорті, на дорогах і в торгових районах.

Попередні новорічні ночі у Франції традиційно супроводжувалися спалюванням автомобілів та іншими заворушення.