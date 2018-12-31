Люди стрибали у вікна. Стали відомі подробиці вибуху будинку у Магнітогорську

Між вибухом газу в багатоповерхівці в Магнітогорську і обваленням її під’їзду минуло кілька хвилин, тому деякі мешканці намагалися евакуюватися самостійно.

Про це з посиланням на депутата місцевої міськдуми Павла Верстова пише Znak.

“Люди стрибали у вікна, намагалися евакуюватися”, – сказав Верстов. Також він додав, що мешканців будинку евакуювали в найближчу школу. Крім того, відомо, що зруйновано 48 квартир.

За словами Верстова, жителі першого, другого та третього під’їздів повернулися у свої квартири.

“З них намагалися взяти розписки, що вони діють на свій страх і ризик. Але люди не слухають, йдуть назад”, – сказав він.