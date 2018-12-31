Жорсткі санкції проти Росії: в ЄС озвучили умова для зняття

Європейські санкції проти Росії можна буде зняти лише в тому випадку, коли на Донбасі припиниться вестися вогонь.

“Ще будучи міністром закордонних справ, я вважав за потрібне конкретним чином зв’язати поетапне скасування санкцій з позитивними кроками по Україні – те, що пропонував тодішній глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер”, – зазначив Курц.

Він також додав, що за останні місяці спостерігається мало прогресу у встановленні перемир’я на Донбасі.

“Київ теж повинен мати справжній інтерес у прогресі”, – сказав Курц, додавши, що першим кроком до вирішення конфлікту має бути “припинення вогню на сході України”.