У Лондоні заарештували 39 осіб за замах на вбивство

Жертву доставили в лікарню.

У Британії після нападу, в результаті якого постраждав тридцятирічний чоловік, було заарештовано 39 осіб за підозрою у замаху на вбивство. Про це повідомляє АР.

«39 осіб були заарештовані за підозрою в замаху на вбивство після різанини в західному Лондоні», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався рано вранці в понеділок на Фулхем Палас Роуд у Хаммерсміт, проте подробиць поліція не розкриває.

Відомо, що жертва, чоловік років тридцяти, доставлений в лікарню з небезпечними для життя пораненнями.