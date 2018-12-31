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У Ватикані пішов у відставку прес-секретар папи Римського

31.12.2018

В Ватикане ушел в отставку пресс-секретарь папы РимскогоДо цього він був журналістом Fox News.

Керівник прес-центру Ватикану Грег Берк і його заступник Палома Гарсія Овехеро подали у відставку.

Про це повідомляється на інформаційному ресурсі Ватикану.

Відзначається, що вони подали у відставку в понеділок, 31 грудня. Папа Франциск задовольнив їх прохання, призначивши виконуючим обов’язки прес-секретаря Алессандро Джизотти. Досі він керував відділом соціальних мереж.

Берк працював у Ватикані з 2016 року. До призначення на посаду він був журналістом Fox News.

Що стосується Джизотти, то він працював у римському бюро інформації ООН, а згодом перейшов у Радіо Ватикану. З 2017 року очолював відділ соціальних мереж Ватикану, є автором низки робіт на тему церковної комунікації.

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