Тінь Кремля. Україні варто готуватися до найгіршого — Аслунд

Проросійські кандидати на українських виборах виглядають безнадійно, тому Москві доведеться вдаватися до інших заходів — корупції, кібервійни, звичної дезінформації, спроб наступу і явного тероризму.

Вже два роки як Дональд Трамп став президентом США, але до цих пір незрозуміло, чи є у нього якась політика по відношенню до України. У його адміністрації — так, а ось Трамп юлит.

Він неодноразово нахвалював російського колегу Володимира Путіна, майже не висловлювався негативно щодо Росії, а також наполягав на необхідності скасувати санкції для поліпшення відносин з Москвою. Трамп не раз розмовляв з Путіним, і двічі вони проводили скандальні закриті зустрічі, про які практично нічого не відомо.

На практиці ж політика США щодо Росії була жорсткою. Трамп схвалив поставки зброї в Україну до Різдва 2017 року, втім, головним чином з‑за того, що його попередник Барак Обама виступав проти цього. Трамп розлютився, коли новина привернула до себе увагу — схоже, боявся, що це може зіпсувати дружбу з Путіним. Сподіваюся, директор ФБР Роберт Мюллер з’ясує, чи правда, що Трамп — путінська маріонетка.

Останні два роки США вводили чимало санкцій проти Росії через Криму, Донбасу, Сирії, Ірану, втручання у вибори, кібератак, хімічних атак і Північної Кореї. Але, здається, всі ці події не потрапляють в поле зору Трампа.

Залишається відкритим питання, як довго адміністрація США зможе продовжувати дії, проти яких виступає президент. Конгрес виробляє політику США щодо РФ, вимагаючи ще більших санкцій, тоді як адміністрація президента потроху ухиляється від цих питань, а Трамп стримано протестує.

Росія чітко дала зрозуміти, що не має наміру виконувати мінські угоди в 2019 році, не відповідаючи на питання, що ж буде далі. Майбутні вибори в Україні — головна небезпека для путінської авторитарної клептократії в РФ. Якщо Києву вдасться провести демократичні вибори, Путін відчує загрозу: виявиться, що демократія цілком можлива православної східнослов’янської країні всупереч його переконанням.

Отже, Україна повинна розраховувати на гірше з боку Росії в 2019‑м. Західні економічні санкції зайшли настільки далеко, що вичерпали свій політичний ефект. Проросійські кандидати на українських виборах виглядають безнадійно, тому Москві доведеться вдаватися до інших заходів — корупції, кібервійни, звичної дезінформації, спроб наступу і явного тероризму.

Неминуче одне: в Україні зменшиться сила законів і збільшиться корупція. Однак куди серйозніше буде ситуація, якщо Путін вирішить продовжувати військову агресію в Україні (як показують розклади в Азовському морі), а у Трампа виявиться достатньо влади для стримування нових санкцій проти Росії.

Найкраще, на що варто сподіватися Україні в 2019 році, — це відсутність погіршення в жахливих відносинах з Росією.