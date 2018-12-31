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Путін відправив передноворічне послання Трампу і Асаду

31.12.2018

Путин отправил предновогоднее послание Трампу и Асаду

Президент РФ Володимир Путін написав і відправив главам держав та урядів зарубіжних країн привітання з Новим роком, зокрема американському президентові Дональду Трампу і сирійському лідерові Башару Асаду.

У новорічному зверненні до Трампу, Путін заявив про готовність Москви до діалогу з “самої великої порядку денному”, оскільки російсько-американські відносини – це “найважливіший фактор забезпечення стратегічної стабільності і міжнародної безпеки”.

У вітальному посланні, адресованому президенту Сирії Башару Асаду, сказано, що РФ буде і надалі надавати допомогу сирійському уряду в боротьбі проти сил тероризму”. Також Путін побажав сирійцям якнайшвидшого повернення до мирного життя.

Російський лідер направив листи і багатьом іншим світовим лідерам, у тому числі президенту Туреччини, Японії, Франції і Великобританії.

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