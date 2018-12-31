На Філіппінах стався вибух біля ТЦ: є жертви

23 людей постраждали.
Біля входу в торговий центр в місті Котабато на півдні Філіппін вранці 31 грудня прогримів вибух.
Як повідомляє CNN, загинули дві людини, ще 23 постраждали.
За даними видання Mindanao Examiner, поруч з торговим центром South Seas Mall підірвалося припарковане мототаксі.
У цей момент у будівлі знаходилися сотні людей, які робили новорічні покупки.
Всіх постраждалих госпіталізували. Поліція встановлює обставини події. Жодна терористична угруповання поки не взяло на себе відповідальності за вибух.