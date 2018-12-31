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На Філіппінах стався вибух біля ТЦ: є жертви

31.12.2018

На Филиппинах произошел взрыв возле ТЦ: есть жертвы23 людей постраждали.

Біля входу в торговий центр в місті Котабато на півдні Філіппін вранці 31 грудня прогримів вибух.

Як повідомляє CNN, загинули дві людини, ще 23 постраждали.

За даними видання Mindanao Examiner, поруч з торговим центром South Seas Mall підірвалося припарковане мототаксі.

У цей момент у будівлі знаходилися сотні людей, які робили новорічні покупки.

Всіх постраждалих госпіталізували. Поліція встановлює обставини події. Жодна терористична угруповання поки не взяло на себе відповідальності за вибух.

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