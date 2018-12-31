Профіцит платіжного балансу в листопаді досяг $1,3 млрд

Платіжний баланс України в листопаді зведений з профіцитом у $1,3 млрд, завдяки чому платіжний баланс січня-листопада також виявився профіцитним – $1,1 млрд.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді в порівнянні з жовтнем скоротився до $299 млн завдяки високому врожаю кукурудзи та уповільнення зростання імпорту на тлі зниження девальваційних очікувань населення.

Про це повідомили в НБУ.

За січень-листопад дефіцит поточного рахунку склав $4,4 млрд порівняно з $1,7 млрд у відповідному періоді 2017-го.

“Незважаючи на деяке уповільнення, у листопаді продовжувалося зростання експорту товарів (на 6,2% в річному вимірі до $4,1 млрд) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи”, – підкреслили в НБУ.

Фізичні обсяги поставок за кордон зернових культур в листопаді досягли історичного максимуму (5,3 млн т), а їх вартісні обсяги зросли в 1,6 рази в річному вимірі завдяки збереженню високих світових цін. Крім того, продовжували поліпшуватися показники експорту інших продовольчих товарів: жирів та олії, м’яса. Зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% у річному вимірі, досягши історичного рекорду ($2,1 млрд) і забезпечивши більш 50% всього експорту листопада.

Динаміка експорту металургійної продукції продовжила погіршуватися через менш сприятливої цінової кон’юнктури, ремонтних робіт на окремих підприємствах і ускладненою логістики в Азовському морі. Проведення планових ремонтів на окремих підприємствах хімічної промисловості також призвело до зниження експорту її продукції.

В цілому за січень-листопад експорт товарів зріс на 10% – до $39,5 млрд.

Зростання імпорту товарів в листопаді істотно сповільнилося (до 12,7% у річному вимірі до $5,6 млрд), насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. Зростання енергетичного імпорту сповільнилося в основному за рахунок вугілля. Проте вартісні обсяги закупівель інших енергоносіїв – нафтопродуктів і природного газу – залишалися високими.

За січень-листопад імпорт товарів зріс на 15,5% – до $51,3 млрд.

Приплив капіталу за фінансовим рахунком у листопаді склав $1,6 млрд і був забезпечений насамперед розміщенням єврооблігацій України.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в листопаді збільшився до $301 млн, 85% з яких були спрямовані в реальний сектор. За 11 місяців року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав $2 млрд, 21% з яких – операції банківського сектора за переоформлення боргу в статутний капітал.

За січень-листопад чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком склав $5,5 млрд і був вище, ніж в аналогічному періоді 2017 року ($4,2 млрд).