Британія анонсувала відкриття після Brexit нових військових баз

Країна не має наміру втрачати вплив на геополітику.



Вихід Британії з ЄС не буде означати втрату країною статусу одного світових лідерів у військовій сфері. Про це The Telegraph розповів міністр оборони Гевін Вільямсон.

“Це найважливіший момент в нашій історії після закінчення Другої світової війни, коли ми можемо переглянути наш шлях. Необхідно залишатися значущим гравцем на світовій арені”, – розповів міністр.

За його словами, Британія відмовиться від політики згортання своєї військової присутності на Сході і побудує військові бази за межами Європи.

Зараз британська армія вже дислокується на Кіпрі, Гібралтарі, Фолклендських островах і острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.

А протягом наступних декількох років, пише джерело, Британія наростить свою військову присутність в Сінгапурі, Брунеї або Монтсеррате.

Відзначається, що на заморських базах разом з особовим складом буде дислокуватися також військовий флот.