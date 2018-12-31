Аваков заявив, що ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський не можуть розраховувати на преференції з боку Нацполиции під час виборів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що жоден із кандидатів у президенти України не може розраховувати на преференції Національної поліції під час виборів глави держави.

«Виходимо з того, що поліція буде вести себе як незалежний державний інститут. Незалежно від моїх політичних поглядів і симпатій, поліція не буде брати участі в політичних процесах. Це я вам гарантую», — запевнив Арсен Аваков.

За словами міністра, всі кандидати в президенти можуть розраховувати на захист своїх прав.

«Ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський, ні Бойко, ні Гриценко, ні хто-небудь інший, з одного боку, не можуть розраховувати на преференції з боку Національної поліції, з іншого — можуть розраховувати на захист своїх прав, навіть якщо мені особисто, як політичному міністру, хтось із них несимпатичний», — пояснив він.

«Для цього ми і поділили посади політичного міністра і голови Національної поліції, який має 5-річний контракт і достатньо незалежний» , — додав політик.