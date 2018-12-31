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Аваков заявив, що ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський не можуть розраховувати на преференції з боку Нацполиции під час виборів

31.12.2018

Аваков заявил, что ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский не могут рассчитывать на преференции со стороны Нацполиции во время выборов

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що жоден із кандидатів у президенти України не може розраховувати на преференції Національної поліції під час виборів глави держави.

«Виходимо з того, що поліція буде вести себе як незалежний державний інститут. Незалежно від моїх політичних поглядів і симпатій, поліція не буде брати участі в політичних процесах. Це я вам гарантую», — запевнив Арсен Аваков.

За словами міністра, всі кандидати в президенти можуть розраховувати на захист своїх прав.

«Ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський, ні Бойко, ні Гриценко, ні хто-небудь інший, з одного боку, не можуть розраховувати на преференції з боку Національної поліції, з іншого — можуть розраховувати на захист своїх прав, навіть якщо мені особисто, як політичному міністру, хтось із них несимпатичний», — пояснив він.

«Для цього ми і поділили посади політичного міністра і голови Національної поліції, який має 5-річний контракт і достатньо незалежний» , — додав політик.

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