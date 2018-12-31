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Кирило пригрозив Варфоломію страшним судом за томос

31.12.2018

Кирилл пригрозил Варфоломею страшным судом за томосПатріарх Кирило написав Вселенському патріарху, що “страждання православних українців” будуть свідчити проти нього.

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) написав листа патріарха Варфоломія, в якому висловив погрози страшним судом за томосу для України. Послання було опубліковано в понеділок, 31 грудня, на сайті РПЦ.

“Возз’єднання розкольників з церквою стало б великою радістю для православних України… Але нинішній політизований процес далекий від норм і духу святих канонів. Його супроводжує жахливе нагромадження брехні, а тепер вже і насильство щодо справжньої Української православної церкви”, – йдеться в листі.

Глава РПЦ закликає Вселенського патріарха “відступитися від спілкування з розкольниками” і відмовитися від участі в “політичній авантюрі їх легалізації”.

Якщо ж патріарх Варфоломій відмовиться виконувати його прохання, за словами патріарха Кирила, його чекає страшний суд.

“Ви назавжди втратите можливість служити єднання святих Божих Церков, перестанете бути Першим у православному світі, що нараховує сотні мільйонів віруючих, а завдані Вами страждання православним українцям підуть за Вами на Страшний суд неупередженого Господа нашого і будуть свідчити перед Ним проти Вас”, – пригрозив голова РПЦ.

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