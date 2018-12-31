Кирило пригрозив Варфоломію страшним судом за томос

Патріарх Кирило написав Вселенському патріарху, що “страждання православних українців” будуть свідчити проти нього.

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) написав листа патріарха Варфоломія, в якому висловив погрози страшним судом за томосу для України. Послання було опубліковано в понеділок, 31 грудня, на сайті РПЦ.

“Возз’єднання розкольників з церквою стало б великою радістю для православних України… Але нинішній політизований процес далекий від норм і духу святих канонів. Його супроводжує жахливе нагромадження брехні, а тепер вже і насильство щодо справжньої Української православної церкви”, – йдеться в листі.

Глава РПЦ закликає Вселенського патріарха “відступитися від спілкування з розкольниками” і відмовитися від участі в “політичній авантюрі їх легалізації”.

Якщо ж патріарх Варфоломій відмовиться виконувати його прохання, за словами патріарха Кирила, його чекає страшний суд.

“Ви назавжди втратите можливість служити єднання святих Божих Церков, перестанете бути Першим у православному світі, що нараховує сотні мільйонів віруючих, а завдані Вами страждання православним українцям підуть за Вами на Страшний суд неупередженого Господа нашого і будуть свідчити перед Ним проти Вас”, – пригрозив голова РПЦ.