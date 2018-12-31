Влади боснійських сербів скасували новорічні концерти з-за протестів

Поліція розігнала демонстрантів у неділю після того, як тисячі людей пройшли маршем, закликаючи до відставки глави МВС.

Влади боснійських сербів скасували новорічні концерти через побоювання заворушень після того, як тисячі людей вимагають відставки міністра внутрішніх справ із-за смерті студента.

В понеділок поліція заявила, що розшукує п’ятьох осіб після того, як з-за недільних демонстрацій у місті Баня-Лука довелося відмінити концерт місцевої співачки.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що одним з підозрюваних, яких розшукує поліція, є Давор Драгичевич, який кілька місяців допомагав проводити протести в Боснії, закликаючи до справедливості у зв’язку зі смертю в березні його 21-річного сина.

Поліція розігнала демонстрантів у неділю після того, як тисячі людей пройшли маршем, закликаючи до відставки глави МВС Драгана Лукача та інших посадових осіб, яких Драгичевич звинувачує в захисті вбивць свого сина.