“Квартал 95” показав новорічний номер з Вінником

Студія “Квартал 95” показав уривок з новорічного випуску гумористичного шоу “Вечірній квартал” за участю Олега Винника і в якому гуморист Євген Кошовий співає пісню “Ніч які місячна”.

Про це в неділю, 30 грудня, повідомляє видання “Бізнес.Медіа” з посиланням на офіційну сторінку в Facebook.

Українську народну пісню “Ніч які місячна” виконує Жека Ломайсмереку! “Мила, дивись, там у садочку яблунька. Вісь кукурудза зійшла, А в городі дозріла картопелька, Нащо ти все це жрала?!”, – написали кварталівці до даного відео.

За кілька годин після його появи відео подивилися понад 42 тисяч передплатників. В коментарях глядачі поділилися своїми враженнями від гумористичної сценки з Кошовим.

“Це просто шедевральний номер. Для золотої колекції номерів 95 кварталу. Давно підсіли на всі шоу і фільми цих талановитих хлопців. Заодно і згадали українську мову.”, – написав Dacya Chernyak.

“Який гарний і звучний Українська мова. Спасибі. Так красиво.”, – доповнив Туракулов Эшонкул.

“Хахаха! Клааасс! Чудово, що у Кварталу є Жека )”, – написала Анна.