США сповільнять виведення військ з Сирії

США взяли паузу у виведенні військ з Сирії, щоб вибрати найкращі способи досягнення цілей.

Президент США Дональд Трамп розповів про результати своєї політики в Сирії. Він підтвердив поступове виведення військ. Ці слова прозвучали на тлі заяви представника Демпартії Ліндсі Грема про рішення Білого дому уповільнити цей процес.

“Якщо би хтось інший, а не Дональд Трамп, зробив те, що я зробив у Сирії, який знаходився в стані запущеної ИГИЛ бійні – він би став національним героєм. ИГИЛ майже повністю переможений, ми поступово виводимо свої війська додому до їх сім’ям, в той же час ми добиваємо залишки ИГИЛ”, – йдеться в повідомленні на сторінці Трампа в твіттері.

Він також нагадав, що виступав за вихід з Сирії під час своєї президентської передвиборної кампанії. “Зараз, коли я почав виводити війська, видання, що публікують фейкові новини, і провальні генерали, які не могли зробити те, що потрібно, до мого приходу, скаржаться на мене і мою тактику, яка працює. Просто роблю те, про що говорив, що збираюся робити”, – зазначив Дональд Трамп, додавши, що він проти нескінченних війн.

Одночасно з’явилася інформація, що Трамп нібито погодився уповільнити виведення військ з Сирії. Про це розповів після зустрічі з президентом США в Південній Кароліні 31 грудня сенатор від Демпартії Ліндсі Грем. Сенатор додав, що, на його думку, “процес пригальмовують по-розумному”. Він виступає проти оголошеного Трампом виведення військ.

“Після обговорень з президентом (головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Джозефом – Прим.Ред.) Данфордом я ніколи не відчував себе краще щодо того, куди ми рухаємося”, – цитує Грема Washington Examiner.

Про виведення солдатів США з Сирії, стало відомо 29 грудня. Зазначалося, що 28 грудня не менше 50 військових покинули Сирію, розвантаживши склад і відправившись в бік Іраку на броньованих автомобілях.