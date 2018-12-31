Погана новина для Порошенка: Кличко готує удар у спину

Мер Києва Віталій Кличко серйозно готується виставити свою кандидатуру на вибори президента в 2019 році.

Такий крок Кличко, за інформацією видання, готовий зробити через парламентських перспектив. Раніше він вже оголосив, що має намір йти на вибори в Раду, де компанію йому може скласти генпрокурор Юрій Луценко) і похід на вибори президента може стати відмінним способом нагадати країні про себе як про загальнонаціональному політиці.

Зазначимо, що напередодні Нового року Україну завісили плакатами мера, з яких він обіцяє слідом за Києвом «змінити» і Україну. Після цього пішли чутки про те, що столичний градоначальник має намір спробувати щастя в боротьбі за крісло президента.

Втім, такі чутки почали будувати ще на початку 2018 року, але влітку вони зійшли на немає — Кличко заявив про те, що поки можливість походу в президенти не розглядає. А в оточенні глави держави Петра Порошенка подейкували, що мер Києва мало не на могилі Маккейна у Вашингтоні присягнув українському президентові не складати йому конкуренції на виборах.

Однак, за даними «Країни», чутки про те, що Кличко-старший таки піде в президенти, мають під собою грунт.

І це погана новина для Порошенка, так як електорат у них сильно перетинається. У 2014-му саме відмова боксера балотуватися дозволив Порошенко перемогти в першому ж турі. Тепер же Кличко може закрити шлях президента на другий термін. Якщо, звичайно, Порошенко йому не запропонує вагомі аргументи.