У Венеції туристів зобов’яжуть платити за вхід в місто

Мер Венеції Луїджі Бруньяро зазначив, що зібрані кошти підуть на прибирання міста.

Влада італійської Венеції влітку 2019 року введуть плату для туристів за вхід у місто. Вартість квитка може становити від 2,5 до 10 євро. Про це в понеділок, 31 грудня.

За даними італійської La Repubblica, влада Венеції можуть скористатися новим законом, прийнятим парламентом Італії в суботу, 29 грудня. Законодавчий акт дозволяє муніципалітету брати плату з мандрівників, що перебувають у місто “на будь-якому виді транспорту”.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро зазначив, що зібрані кошти підуть на прибирання міста, який щорічно відвідують близько 20 мільйонів чоловік. Новий збір має замінити податок на проживання, який становить 1,5 євро з людини за кожну ніч, проведену в готелі. Як пише La Repubblica, зараз значна частина туристів приїжджає у Венецію на один день на круїзних лайнерах і не зупиняється в готелях на території міста.

Згідно з попередніми підрахунками міської влади, новий податок повинен приносити в міську казну до 50 мільйонів євро щорічно. Передбачається, що плата за вхід у Венеції буде закладена у вартість квитка на корабель, літак, автобус або поїзд.

Раніше влада Венеції вже говорили про необхідність знизити число туристів. У травні 2018 року мер Бруньяро запропонував ввести спеціальні маршрути, які обмежили б нерезидентам вхід в окремі райони міста. Представники адміністрації також хотіли обмежити добову оренду квартир в центрі Венеції.