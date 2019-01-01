У Конго після виборів президента відключили Інтернет

Офіційні результати виборів оголосять 15 січня, хоча попередні результати очікуються протягом тижня.

“Інтернет був відключений по всій центральноафриканській країні через прагнення уряду запобігти спекуляції в соціальних мережах про результати після дня голосування, про затримки роботи ділянок, неправильному функциониовании машин для голосування та інші проблеми”, – йдеться в повідомленні.

Офіційні результати виборів будуть оголошені 15 січня, хоча попередні результати очікуються протягом тижня.

Дві основні групи міжнародних спостерігачів вже висловили співчуття у зв’язку з відключенням інтернету і попросили відновити його.

Основна боротьба за президентське крісло в Конго ведеться між кандидатами від опозиції Мартіном Файулу і Феліксом Тшисекеди, правонаступником президента Джозефа Кабіли, колишнім міністром внутрішніх справ Еммануїлом Рамазан Шадарой. Нинішні вибори можуть стати першою мирної демократичної передачею влади в Конго після здобуття незалежності від Бельгії в 1960 році.