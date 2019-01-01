Світ вступив в 2019-й: хто вже зустрів Новий рік. Яскраві фото і відео

Поки українці нарізають салат “Олів’є” до святкового столу, деякі країни світу вже увійшли в Новий 2019 рік.

У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. OBOZREVATEL дізнався, де вже відзначають свята.

О 15:00 мешканці Австралії вступили в нову фазу життя, зустрівши довгоочікуване свято.

— Lone Wolf 👹 Alpha DoctorwhoIntoTheVortex (@lonewolfs_alpha) 31 грудня 2018 р.

— 7 billion humans (@milkywaynative) 31 грудня 2018 р.

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О 14:00 за Києвом свято прийшов в Петропавловськ-Камчатський і Анадир в Росії. Зокрема, вже щосили відзначають цю подію в Новій Зеландії, адже різниця в часі між Києвом і Велінґтоном становить 11 годин. Новий рік відзначають на островах Тонга і Самоа, а також Кірібаті. У жителів спекотних країн куранти пробили, коли в Києві було 13:00.

— Mark Loftus (@HibsNZ) 31 грудня 2018 р.

Варто відзначити, що в цьому куточку світу Новий рік проходить не під снігом. Згідно з прогнозом, на островах 1 січня сонячно і спекотно.

— Hello Posting (@helloposting) 31 грудня 2018 р.

— BBC News (World) (@BBCWorld) 31 грудня 2018 р.

— Hello Posting (@helloposting) 31 грудня 2018 р.