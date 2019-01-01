У 2018 році загинули 94 журналіста. Найнебезпечнішою країною для журналістів в 2018 році був Афганістан

У 2018 році 94 журналіста загинули в інцидентах, пов’язаних з роботою. Про це свідчать підрахунки Міжнародної федерації журналістів (International Federation of Journalists, IFJ).
Найнебезпечнішою країною для журналістів в 2018 році був Афганістан, де було вбито 16 журналістів. Другий самої смертельної країною для журналістів була Мексика (11 убитих), третьою – Ємен (дев’ять убитих).
Вперше за три роки кількість вбитих журналістів зросла в порівнянні з попереднім роком. У 2017-му загинули 82 співробітника ЗМІ.
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