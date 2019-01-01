Різанина в Лондоні: поліція затримала 39 осіб

У Лондоні затримали 39 осіб, ймовірно причетних до інциденту з чоловіком, якого знайшли з тяжким ножовим пораненням на вулиці в районі Хаммерсміт.

Поліція Лондона розповіла, що за жертвою погналися “чоловіки і жінки” після невеликої суперечки в магазині. На тротуарі залишилася кров. На місця також знайшли два ножі.

Затримані підозрювані потім зайшли в квартиру, де відбувалася вечірка. Офіцери поліції намагалися поговорити з людьми на вечірці, але коли ті відмовилися співпрацювати, поліція провела масове затримання.

39 затриманих перебуває під вартою, поки йде слідство.

Потерпілого на місці події оглянули офіцери поліції і медпрацівники. Він у критичному стані в лікарні.