У Південній Кореї будуть штрафувати магазини за продаж і використання поліетиленових пакетів

Влада Південної Кореї заборонила використовувати і продавати поліетиленові пакети у всіх супермаркетах і магазинах країни.

Закон про заборону пакетів набирає чинності з 1 січня 2019 року. Він торкнеться приблизно 11 тисяч супермаркетів і 2 тисяч торгових точок. Згідно із законом, працівники магазинів повинні пропонувати покупцям багаторазові контейнери, текстильні і паперові сумки і пакети.

Поліетиленові пакети можна буде використовувати для упаковки сирих рибних і м’ясних продуктів.

При цьому, у випадку порушення закону, власники магазинів можуть отримати штраф на суму близько 3000 доларів.

Даний законопроект прийнятий в рамках боротьби за чистоту навколишнього середовища і скорочення обсягу відходів, які підлягають переробці.

Також відомо про плани повністю заборонити пластикові пакети для використання у хімчистках.