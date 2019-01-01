Вибух у будинку Магнітогорська: по всій Челябінській області запровадили надзвичайний стан

По всій території Челябінської області запровадили режим надзвичайного стану через вибух та обвалення під’їзду в житловому будинку Магнітогорська.

Загалом у частині, що зруйнувалася, проживали 120 людей. 28 з них вийшли на зв’язок, ще 16 евакуювали. Крім них шістьох людей відправили до лікарень, після чого двох постраждалих відпустили. Частка інших людей не відома. Рятувальники допускають, що вони можуть залишатися під завалами.

Рятувально-пошукові роботи продовжуються майже 10 годин. До них долучили 1,3 тисячі людей.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності». Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков та сам Володимир Путін терміново вилетіли до Магнітогорська.