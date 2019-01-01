У Зеленського немає «політичної машини», тому Порошенко за підсумком може зайняти друге місце – політолог

Петро Порошенко за підсумками передвиборної гонки може вийти на друге місце, враховуючи його ресурсне перевагу.

Таку думку в коментарі кореспонденту ГолосUA висловив політолог Андрій Золотарьов.

«Завдання команди Петра Порошенка і, в принципі, Володимир Володимирович Путін йому в цьому допомагає, щоб Порошенко був на другому місці. Як експерт, як політтехнолог, я можу припустити, що він таки вийде на друге місце за підсумком, враховуючи колосальне ресурсне перевагу, враховуючи і те, що у того ж Зеленського немає політичної машини», – сказав Золотарьов.

Експерт вважає, що саме «дівехі вояж» Петра Порошенка обвалив його рейтинг, і це тільки збільшує розрив між ним і іншими кандидатами.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла постанову, якою оголосила 31 грудня датою старту виборчої кампанії на виборах Президента. Виборча кампанія в Україні триватиме 90 днів і закінчиться днем виборів, 31 березня 2019 року.

У цифрах симпатії учасників опитування розподілилися наступним чином: Юлія Тимошенко – 16,1%, Петро Порошенко – 13,8%, Володимир Зеленський – 8,8%, Юрій Бойко – 8,4%, Анатолій Гриценко – 6,8%, Олег Ляшко – 6,9%, Євген Мураєв – 3,1%, Олександр Шевченко – 2,9%, Святослав Вакарчук – 2,6%, Андрій Садовий – 2,4%.