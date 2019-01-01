Коломойський пояснив, що сталася в Криму є наслідком дій «Свободи»

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що подія в Криму — це наслідки дій «Свободи», коли вони знімали у Верховній Раді України російську мову.

Про це передає СВІТ з посиланням на інтерв’ю з Дмитром Гордоном.

За словами бізнесмена, ця політична сила зіграла важливу роль в подіях евромайдана, але її лідер Олег Тягнибок не відрізнявся радикальним поведінкою на переговорах лідерів майдану з владою.

«Напевно, якісь люди йому говорили, щоб не сильно розумував», — зазначив він.

Ігор Коломойський додав, що радикали дуже часто ллють воду на млин ворога».

Також він пояснив, що сталася в Криму в 2014 році, є наслідком їхніх дій, після того, як вони почали в парламенті скасовувати російську мову.