Після Brexit Британія збирається будувати нові військові бази за межами ЄС

Британія залишається одним із світових лідерів у військовій сфері і після виходу з Євросоюзу.
Поточний момент він назвав найважливішим в історії країни після закінчення Другої світової війни.
«Нам необхідно залишатися значущим гравцем на світовій арені», – сказав він.
Зараз британські військові є на Кіпрі, Гібралтарі, Фолклендських островах і острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.
Відзначається, що на заморських базах разом з особовим складом буде дислокуватися також військовий флот.
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