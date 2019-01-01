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Після Brexit Британія збирається будувати нові військові бази за межами ЄС

01.01.2019

После Brexit Британия собирается строить новые военные базы за границами ЕС

Британія залишається одним із світових лідерів у військовій сфері і після виходу з Євросоюзу.

Поточний момент він назвав найважливішим в історії країни після закінчення Другої світової війни.

«Нам необхідно залишатися значущим гравцем на світовій арені», – сказав він.

Зараз британські військові є на Кіпрі, Гібралтарі, Фолклендських островах і острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Відзначається, що на заморських базах разом з особовим складом буде дислокуватися також військовий флот.

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