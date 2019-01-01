Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Харківській області пов’язані фірми розіграли тендер на постачання школам комп’ютерної техніки

01.01.2019

В Харьковской области связанные фирмы разыграли тендер на поставку школам компьютерной техники

Харківські правоохоронці виявили змову при закупівлі техніки відділу освіти Борівської РДА.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК.

Відділ освіти Борівської РДА в червні 2018 провів закупівлю персонального комп’ютера/ноутбука і техніки для друку, копіювання, сканування і ламінування з витратними матеріалами для початкової школи та створення инклюзивно-ресурсних центрів, в установах загальної середньої освіти ресурсних кімнат і медіатек.

Під час проведення публічних торгів замовником розглянуті пропозиції трьох учасників, серед яких «Диавестенд комплексні рішення», «Іт-Трейд» і фізична особа-підприємець Резнікова Світлана Юліївна.

Договір на поставку комп’ютерної техніки відділ освіти підписав з переможцем торгів ТОВ «Іт-Трейд» в кінці липня 2018 року, а в серпні фірмі заплатили 263 тис. гривень.

Засновником компанії «Іт-Трейд» є Павло Резніков, який прописаний в одній квартирі з підприємцем Світланою Резнікової.

За даними правоохоронців, службові особи з числа членів тендерного комітету відділу освіти Борівської РДА умисно, всупереч вимогам чинного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, допустили до участі у торгах пов’язаних між собою суб’єктів.

Читайте також:   Масштабна пожежа в Росії: У Ростові палає цілий житловий квартал, чутні вибухи
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *