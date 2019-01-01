В результаті наїзду постраждали вісім людей.

У Токіо автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, в результаті чого поранення отримали вісім осіб. При затриманні водій заявив поліції, що “скоїв теракт”.

“Я зробив це заради відплати за смертну кару. Я не буду виправдовуватися”, – сказав він.

Чоловік спробував втекти з місця події, однак практично відразу був затриманий поліцією.

Інцидент стався в перші хвилини після настання Нового року на вузькій торгової вулиці Такэсита, розташованої поруч із залізничною станцією. В результаті наїзду машини постраждали щонайменше вісім осіб. Шість з них отримали серйозні травми, один знаходиться без свідомості. Судячи з кадрів, які продемонстрував телеканал, машина після зіткнення сильно пошкоджена, у неї розбите лобове скло і пом’ята передня частина. Автомобіль, на якому був здійснений наїзд, належить прокатної конторі і зареєстрований у місті Осака.