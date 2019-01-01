Ющенко дав пораду майбутньому президенту

«Якщо 45 мільйонів людей будуть говорити в один голос, то будемо нездоланні. Як вийти на формулу ідентичності, внутрішньої інтеграції? Це питання не вирішується за 5 років. Ось, наприклад, поляки свою націю стверджували останні 150 років і вони дійшли до того, що сьогодні єдині в мові, вірі, помислах, пам’яті і національних героїв. У нас це виглядає ще дуже складним завданням, тому що ми маємо низький рівень національної свідомості. Дуже часто пишаємося тим, що ми українці, тим, що маємо родючу землю, історію», — написав екс-президент.

За його словами, єдність нації починається з єдиної мови — української.

«Для нас поки це питання риторичне. Також немає єдиного уявлення про національних героїв. Тому не маємо мети, горизонтів, до яких треба йти. Скажіть, хто ви? Звідки? Я легко скажу, куди йдете! Ми як нація ще творимося. Ми нація, яка не мала 300 років своєї держави, не мала своєї влади. Тому за 27 років до наших керівників багато претензій, критики. Влада, яка не має підтримки — недієздатна, номінальна і не може зробити багато перетворень», — пояснив Віктор Ющенко

«Поки ми не вирішимо національне питання, краще не братися за економічні і соціальні. Адже будинок, який поділився, не вистоїть. Також треба зайнятися економікою держави. Скласти чіткий економічний план для держави. У нас, наприклад, немає нормального ринку землі. Так про який економічний модернк можемо говорити? Лише половину роботи зробили, тому що живемо в механізмі, який звужує роботу аграріїв. Сьогодні українська земля розподілена серед депутатів і бандитів, але тільки не серед фермерів. Ми не будемо успішні, якщо не наведемо порядок в економіці», — зазначив він.