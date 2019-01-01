Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп вимагає звання «Героя Сполучених Штатів Америки»

01.01.2019

Трамп требует звания «Героя Соединенных Штатов Америки»

Американський президент Дональд Трамп вважає, що за досягнення в Сирії його слід вважати національним героєм. Він написав про це в Twitter 31 грудня.

«Якщо б хто-небудь, крім Дональда Трампа, зробив те, що я зробив у Сирії, яка була занурена в безлад через ИГИЛ (терористична організація «Ісламська держава». – «ГОРДОН»), коли я став президентом, він був би національним героєм», – заявив Трамп.

Він зазначив, що Сполучені Штати відправляють військових додому, щоб вони були зі своїми сім’ями.

Читайте також:   Фірми з оточення віце-мера Харкова отримають 118 млн на ремонт, який зроблять комунальники
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *