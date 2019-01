Трамп вимагає звання «Героя Сполучених Штатів Америки»

Американський президент Дональд Трамп вважає, що за досягнення в Сирії його слід вважати національним героєм. Він написав про це в Twitter 31 грудня.

«Якщо б хто-небудь, крім Дональда Трампа, зробив те, що я зробив у Сирії, яка була занурена в безлад через ИГИЛ (терористична організація «Ісламська держава». – «ГОРДОН»), коли я став президентом, він був би національним героєм», – заявив Трамп.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants……

