Кім Чен Ин заявив про готовність продовжити діалог з Трампом

Глава Північної Кореї застеріг Трампа від односторонніх вимог і продовження політики санкцій.

Глава КНДР Кім Чен Ин під час новорічного звернення до нації у вівторок 1 січня, заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом “в будь-який час”. Однак, він також очікує відповідних кроків від президента США.

“Я в будь-який час готовий знову сісти за стіл переговорів з президентом США, докладати зусиль для досягнення результатів, які б вітало міжнародне співтовариство”, – сказав Кім Чен Ин.

У той же час, Кім Чен Ин заявив, що КНДР буде змушена “неминуче шукати альтернативний курс, якщо США неправильно тлумачать терпіння, яке надає народна республіка” в очікуванні кроків своїх партнерів по переговорах щодо зняття міжнародних санкцій.

“Якщо США не будуть виконувати свої обіцянки і, випробовуючи наше терпіння, стануть висувати односторонні вимоги і тиснути на нас санкціями, у нас не буде іншого вибору, крім як піти іншим шляхом”, – сказав він.

Також лідер Північної Кореї ще раз підтвердив намір КНДР виконати обіцянку про повну денуклеаризації країни.