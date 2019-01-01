Комбат УДА про Зеленском: якщо його оберуть президентом, ми поставимо його в рамки і відділимо від прийняття рішень

Шоумен Володимир Зеленський ні в якому разі не може стати на чолі українського війська. Таку думку InfoResist висловив заступник командира УДА Андрій Гергерт (позивний “Червень”), коментуючи заяву Зеленського з приводу перемир’я будь-якою ціною.

“Це слова точно не головнокомандувача країни, яка сьогодні веде війну з Російською Федерацією. Ця людина ні в якому разі не може стати на чолі українського війська, Служби безпеки України, прокуратури. Це програшний варіант, навіть ще не почавшись. Жодної розмови, це вже програшна позиція. Так сталося, що в Російській Федерації президентом країни є людина з КГБшной історією, який роками в крові навчений шантажувати, підкуповувати, вбивати, дестабілізувати. Це у нього в крові. У нас же хочуть стати президентами люди, які вміють добре веселити людей, які вміють добре ще щось. Так от, розсмішити, напевно, ми його зможемо. А от якщо з ним змагатися у війні, то головнокомандувач такий не може собі цього дозволити. Тобто абсолютно негативна оцінка таких слів, це позиція відразу з ходу слабкого. У такій позиції немає того, що він турбується про здоров’я, про життя війська або простих людей. Ця позиція програшна”, – зазначив він.

Він також зазначив, що якщо раптом Зеленського оберуть президентом, то добровольці максимально відділить його від прийняття рішень.

“Він буде такою фігурою, можливо, на міжнародній арені, можливо, фігурою в якийсь там зовнішньої політики. У певних системах. Для нього, як для головнокомандувача нами будуть виставлятися певні рамки. Якщо він буде виходити за ці межі в своїх словах, а тим більше у вчинках, то тоді він буде піддаватися з нашої сторони максимальної критиці і максимальному пресингу, щоб з боку змушувати його вести агресивну політику, виграшну для України, далекоглядну і абсолютно переможну, озираючись на десятки тисяч загиблих за спиною”, – резюмує Гергерт.