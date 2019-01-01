На Филлиппинах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

У понеділок, 31 грудня, біля входу в торговий центр в місті Котабато (Філіппіни) прогримів вибух, є мінімум 2 загиблих і 34 постраждалих.

У цей момент у будівлі знаходилися сотні людей, які робили новорічні покупки.

Офіційний інспектор місцевої поліції Роуелл Сафра розповів, що друга, менша саморобний вибуховий пристрій було виявлено в багажній зоні другого поверху торгового центру і було безпечно підірвано владою.

Мер Котабато Френсіс Синтія Гвиани-Саяди назвала вибух “актом проти людства”.

“Я рішуче засуджую інцидент з вибухом, що стався сьогодні перед торговим центром South Seas, за день до Нового року, що забрав кілька невинних життів і поранив десятки інших… Це не просто ще один терористичний акт, а акт проти людства. Я не можу зрозуміти, як таке зло існує в це час веселощів”, — заявила міський голова.

Постраждалих під час інциденту госпіталізували, поліція встановлює обставини події. Жодна терористична угруповання поки не взяло на себе відповідальності за вибух.