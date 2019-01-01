Атракціон у Франції заклинило на висоті 50 метрів

Більшість відвідувачів парку розваг спостерігали, як рятують людей, які застрягли.

У французькому місті Ренн за кілька годин до Нового року зламався атракціон і зупинився на висоті 50 метрів з людьми.

З допомогою драбини людей зняти не вдалося, залучали вертоліт. Серед восьми осіб у повітрі, було п’ять неповнолітніх у віці від 13 до 17 років. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Деякі атракціони продовжували працювати, але більшість відвідувачів парку розваг просто спостерігали, як рятують людей, які застрягли.