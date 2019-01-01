Американські військові вибачилися за жарт про скидання бомби на Таймс-сквер

Американські військові спочатку натякнули в соцмережі, що готові скинути на площу Таймс-сквер бомбу, а потім назвали це поганий жарт.

Командування збройних сил США у вівторок, 1 січня, вибачився за невдалий жарт в Twitter, в якій пообіцяв “упустити що-небудь побільше”, ніж традиційний новорічний куля на площі Таймс-сквер в Нью-Йорку.

Напередодні Нового року на площі Таймс-сквер проходить традиційна церемонія опускання святкового кулі. Військові залишили в Twitter повідомлення, в якому написали, що “якщо буде необхідно, ми готові упустити що-небудь набагато, набагато більше”. Повідомлення супроводжувалося відеозаписом скидывающих бомби літаків У-2.

Жарт викликав безліч критичних коментарів користувачів соцмереж. Через деякий час повідомлення було видалено з сервісу мікроблогів.

“Наш попередній новорічний твіт був поганого смаку і не відображає наші цінності. Ми приносимо вибачення. Ми віддані безпеки Америки і наших союзників”, – йдеться у новому повідомленні на Twitter.