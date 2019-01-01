В Україні з завтрашнього дня зростає мінімальна зарплата – до 4173 гривень

В Україні з завтрашнього дня, 1 січня 2019 року – мінімальна заробітна плата буде складати 4173 грн.

“Встановити в 2019 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі з 1 січня – 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня – 25,13 гривні”, – написано в законі.

Відзначимо, що держбюджет-2019 передбачає доходи в сумі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тис. грн та видатки в сумі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тис. грн.

Як відомо, цього року мінімальна зарплата становить 3723 гривні, у погодинному розмірі – 22,41 гривні. Таким чином, сума збільшиться на 450 грн.