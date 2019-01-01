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У Тихому океані горить судно для перевезення автомобілів

01.01.2019

В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилейНа допомогу потерпілим попрямував американський літак і опинилися поблизу комерційні суду.

Зазначається, що на даний момент команда готується покинути борт. Четверо моряків вже перейшли на рятувальний пліт, інші продовжують боротися з вогнем.

Судно Sincerity Ace під прапором Панами знаходиться в Тихому океані в двох тисячах миль (понад 3,5 тисячі кілометрів) від гавайського острова Оаху.

Екіпаж майже 200-метрового судна складається з 21 матроса.

На допомогу Sincerity Ace попрямував літак американської берегової охорони HC-130 Hercules, а також опинилися в районі лиха комерційні суду.

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